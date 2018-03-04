Samsung планирует избавить человечество от смартфонов
Известная корпорация Samsung планирует в скором времени избавить человечество от смартфонов, представив миру альтернативный гаджет. Руководство бренда электроники обеспокоено тем, что почти каждый человек на Земле проводит много времени с телефоном в руках, отодвигая на второй план другие более важные дела.
В недавнем интервью для издания Guardian вице-президент компании Samsung Корир Пир, который занимается вопросами мобильных и информационных технологий в Ирландии и Великобритании, рассказал о проблемах в жизни человечества из-за смартфонов. Большинство людей попали в зависимость от гаджетов, без которых не обходится ни один день. Изучив данную ситуацию, в Samsung приняли решение о создании новых устройств, которые «освободят» людей от смартфонов.
Руководство Samsung заявляет, что в сфере мобильной электроники в ближайшие несколько лет произойдет невиданный прорыв, в ходе которого человечество увидит новый вид смартфонов. Устройства станут более полезными и самостоятельными, поэтому позволят своим пользователям больше времени уделять другим делам. Среди новшеств, над которыми сейчас трудятся разработчики, появится функция самостоятельного ответа смартфона на входящие сообщения в мессенджерах. Специалисты уверены, что она вернет человечество к реальной жизни, так как исчезнет надобность в постоянном просмотре на экран и набора текстовых посланий.
В недавнем интервью для издания Guardian вице-президент компании Samsung Корир Пир, который занимается вопросами мобильных и информационных технологий в Ирландии и Великобритании, рассказал о проблемах в жизни человечества из-за смартфонов. Большинство людей попали в зависимость от гаджетов, без которых не обходится ни один день. Изучив данную ситуацию, в Samsung приняли решение о создании новых устройств, которые «освободят» людей от смартфонов.
Руководство Samsung заявляет, что в сфере мобильной электроники в ближайшие несколько лет произойдет невиданный прорыв, в ходе которого человечество увидит новый вид смартфонов. Устройства станут более полезными и самостоятельными, поэтому позволят своим пользователям больше времени уделять другим делам. Среди новшеств, над которыми сейчас трудятся разработчики, появится функция самостоятельного ответа смартфона на входящие сообщения в мессенджерах. Специалисты уверены, что она вернет человечество к реальной жизни, так как исчезнет надобность в постоянном просмотре на экран и набора текстовых посланий.
Автор: Татьяна Свиридова