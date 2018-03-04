В Москве сошел с ума увидевший Кремль американец
3 марта в Москве сошел с ума 42-летний американец, увидевший Кремль. Иностранный гражданин оказался шизофреником.
Как сообщают СМИ, 2 марта на Красной площади пугал прохожих пожилой мужчина, рассказавший полицейским о голосах, ведущих его на поиски золота. Гражданина доставили в отделение МВД и вызвали туда психиатра.
На следующий день около Кремля появился иностранец, рассказывающий людям о неизвестном, роющем тоннели в Латвию. Медики уже поставили пациенту диагноз – «шизофрения». Сотрудники американского посольства поставлены в известность о подданном, разгуливающем по столице с серьезным заболеванием.
Как сообщают СМИ, 2 марта на Красной площади пугал прохожих пожилой мужчина, рассказавший полицейским о голосах, ведущих его на поиски золота. Гражданина доставили в отделение МВД и вызвали туда психиатра.
На следующий день около Кремля появился иностранец, рассказывающий людям о неизвестном, роющем тоннели в Латвию. Медики уже поставили пациенту диагноз – «шизофрения». Сотрудники американского посольства поставлены в известность о подданном, разгуливающем по столице с серьезным заболеванием.
Автор: Джанабилова Татьяна П