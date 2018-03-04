В США умер 75-летний актер Дэвид Огден Стиерс
Агентство MKS, представляющее американского актера Дэвида Огдена Стиерса, сообщило о его смерти. 75-летний музыкант, чей голос знаком по многим анимационным фильмам студии Disney, скончался 3 марта в Ньюпорте штата Орегон в США.
Долгое время знаменитость боролся с тяжелым недугом – раком мочевого пузыря. Сотрудники представляющего Дэвида Огдена Стиерса агентства выразили сочувствие родным и близким покойного, отметив, что великий талант актера превосходило только его огромное сердце.
Дэвид Огден Стиерс завоевал популярность и признательность публики после участия в телесериале 70-х M*A*S*H, где он блестяще исполнил роль майора Чарльза Эмерсона Винчестера III. Известный актер и музыкант занимался также озвучкой мультфильмов. Его голос известен по анимационным лентам «Красавица и чудовище», «Горбун из Нотр-Дама», «Покахонтас».
Дэвида Огдена Стиерса не стало 3 марта 2018 года. 75-летний актер умер в своем доме в городе Ньюпорт в США.
Долгое время знаменитость боролся с тяжелым недугом – раком мочевого пузыря. Сотрудники представляющего Дэвида Огдена Стиерса агентства выразили сочувствие родным и близким покойного, отметив, что великий талант актера превосходило только его огромное сердце.
Дэвид Огден Стиерс завоевал популярность и признательность публики после участия в телесериале 70-х M*A*S*H, где он блестяще исполнил роль майора Чарльза Эмерсона Винчестера III. Известный актер и музыкант занимался также озвучкой мультфильмов. Его голос известен по анимационным лентам «Красавица и чудовище», «Горбун из Нотр-Дама», «Покахонтас».
Дэвида Огдена Стиерса не стало 3 марта 2018 года. 75-летний актер умер в своем доме в городе Ньюпорт в США.
Автор: Ева Вит