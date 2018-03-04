Четырёхдверное купе Mercedes-AMG GT засветилось на тизерах
Купе Mercedes-AMG GT появилось на тизерах в интернете. Производитель показал на них новое авто на фоне весьма ярких цветов. Это не позволяет рассмотреть конкретные детали экстерьера новинки, однако оценить общий силуэт продукта удаётся.
Эксперты заметили несколько выделяющихся элементов. Радиаторная решётка типа Panamericana AMG оснащена вертикальными планками, а заметная звезда в центральной части выглядит достаточно эффектно. Помимо этого, можно заметить агрессивный обвес, оптику на светодиодных элементах.
Сзади можно оценить большого размера диффузор, а также массивные патрубки выхлопной системы. Как стало известно, новинка дебютирует во время Женевской автовыставки в этом году. Силовая гамма будет представлена двигателем V8 AMG с двойной турбиной, производительность которого превышает 600 «лошадок». Впоследствии немецкая компания сообщила, что намерена выпустить на рынок гибридную версию, которая будет отличаться мощностью в 800 «лошадей». Наиболее сомнительное в этом авто – его название. Вероятно, вариант GT Coupe не станет конечным.
Эксперты заметили несколько выделяющихся элементов. Радиаторная решётка типа Panamericana AMG оснащена вертикальными планками, а заметная звезда в центральной части выглядит достаточно эффектно. Помимо этого, можно заметить агрессивный обвес, оптику на светодиодных элементах.
Сзади можно оценить большого размера диффузор, а также массивные патрубки выхлопной системы. Как стало известно, новинка дебютирует во время Женевской автовыставки в этом году. Силовая гамма будет представлена двигателем V8 AMG с двойной турбиной, производительность которого превышает 600 «лошадок». Впоследствии немецкая компания сообщила, что намерена выпустить на рынок гибридную версию, которая будет отличаться мощностью в 800 «лошадей». Наиболее сомнительное в этом авто – его название. Вероятно, вариант GT Coupe не станет конечным.
Автор: Валерий Антонов