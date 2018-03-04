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Microsoft внесла кардинальные изменения в приложение Windows 10
Известная корпорация Microsoft внесла кардинальные изменения в приложение ОC Windows 10. Речь идет о видеопроигрывателе Windows Media.

Microsoft внесла кардинальные изменения в приложение Windows 10


В настоящее время ОС Windows 10 установлена на 200 миллионов компьютеров, в числе которых ноутбуки, планшеты и ультрабуки. В «десятку» встроено множество различных функций и возможностей, однако самым популярным является именно видеопроигрыватель Windows Media, отвечающий за просмотр видеоконтента. После выпуска новой бета-версии ОС пользователи после запуска проигрывателя получают доступ к продвинутой и новой вариации приложения. К осени в Windows Media исчезнет возможность в использовании его старой версии, а в настоящий момент владельцы ПК пока еще могут ею воспользоваться.

В рамках обновленного Windows Media предоставляется просмотр видеоконтента в разрешении 4К или же возможность активации специального энергоэффективного режима с минимальной нагрузкой на аккумулятор устройства. Также пользователи могут просматривать видеоматериалы в мини-окне или через приложение Movie & TV, позволяющего смотреть сферический 360-градусный видеоконтент. На форуме Reddit среди пользователей появилось предположение, что к концу текущего года корпорация полностью «убьет» старую версию проигрывателя, как произошло в свое время с Paint и Movie Maker.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 14:10
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