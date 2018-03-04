В Ингушетии учебники по истории перепечатают из-за ошибок
В Ингушетии новые учебники по истории, выпущенные в 2017 году, перепечатают к следующему учебному году из-за ошибок. Информация появилась на официальной странице главы региона Юнуса-Бека Евкурова в микроблоге Instagram.
«Я лично убедился, что авторы халатно отнеслись к составлению учебного пособия и допустили много ошибок, требующих срочного исправления», - написал Евкуров.
Напомним, в 2015 году по поручению властей специалисты Министерства образования, этнографы, историки, сотрудники Института повышения квалификации и НИИ имени Чаха Ахриева приступили к составлению учебника по истории, позволяющего составить представление об Ингушетии, архитектуре, искусстве, культуре. В прошлом году книги, предназначенные для 5-10 классов, поступили в школьные библиотеки.
Ранее в Ингушетии предложили наказывать за кражу невест.
«Я лично убедился, что авторы халатно отнеслись к составлению учебного пособия и допустили много ошибок, требующих срочного исправления», - написал Евкуров.
Напомним, в 2015 году по поручению властей специалисты Министерства образования, этнографы, историки, сотрудники Института повышения квалификации и НИИ имени Чаха Ахриева приступили к составлению учебника по истории, позволяющего составить представление об Ингушетии, архитектуре, искусстве, культуре. В прошлом году книги, предназначенные для 5-10 классов, поступили в школьные библиотеки.
Ранее в Ингушетии предложили наказывать за кражу невест.
Автор: Джанабилова Татьяна П