В Челябинске скончался мэтр российского джаза Игорь Бурко
Накануне народного артиста России, лидера "Уральского диксиленда" Игоря Бурко доставили с инсультом в больницу Челябинска. Несмотря на все усилия врачей, спасти жизнь известного джазмена не удалось.
Игорь Бурко является легендой отечественного джаза. Музыкант провел на сцене более 60 лет, именно он создал известный джазовый ансамбль "Уральский диксиленд", лидером которого был в течение 48 лет. Известно, что накануне 73-летний артист был доставлен в больницу Челябинска в тяжелом состоянии. Врачи поставили диагноз "инсульт" и сделали все от них зависящее, чтобы спасти жизнь известного джазового музыканта. И вот сегодня из Челябинска пришла печальная новость: Игорь Бурко скончался.
Несмотря на свой возраст, Игорь Бурко был полон энергии и творческих планов. Этим летом музыкант планировал провести 17-й по счету фестиваль "Какой удивительный мир джаза!". Выражаем свои соболезнования родным и близким Игоря Бурко в связи с невосполнимой потерей.
Игорь Бурко является легендой отечественного джаза. Музыкант провел на сцене более 60 лет, именно он создал известный джазовый ансамбль "Уральский диксиленд", лидером которого был в течение 48 лет. Известно, что накануне 73-летний артист был доставлен в больницу Челябинска в тяжелом состоянии. Врачи поставили диагноз "инсульт" и сделали все от них зависящее, чтобы спасти жизнь известного джазового музыканта. И вот сегодня из Челябинска пришла печальная новость: Игорь Бурко скончался.
Несмотря на свой возраст, Игорь Бурко был полон энергии и творческих планов. Этим летом музыкант планировал провести 17-й по счету фестиваль "Какой удивительный мир джаза!". Выражаем свои соболезнования родным и близким Игоря Бурко в связи с невосполнимой потерей.
Автор: Артемов Сергей