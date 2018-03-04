Ученые назвали летающими драконами маленьких ящериц
Ученые назвали афроаравийских агам летающими драконами. В государствах Юго-Восточной Азии исследователи обнаружили порядка 30 разновидностей небольших рептилий, не представляющих никакой опасности для человека.
Описанный вид отличается наличием кожных складок, которые поддерживаются ложными ребрами. Это позволяет им преодолевать расстояние в 20 м между разными деревьями. Помимо этого, самцы отличаются наличием подобного аналога на горле. Он исполняет роль стабилизатора, тогда как рулём стал хвост длиной в 12 сантиметров. Эти особи живут на кронах деревьев, а также достаточно редко спускаются на землю.
Названные драконами ящерицы, отличаются необычной окраской, которая вобрала в себя все цвета радуги, однако это оказывает помощь 21-сантиметровым рептилиям в сокрытии от врагов. Они нападают на насекомых и хорошо справляются с ловлей бабочек либо жуков, тогда как змеи и птицы являются их врагами. Самки создают кладки яиц в трещинах коры, тогда как после рождения малыши могут самостоятельно жить по прошествии всего нескольких недель.
Описанный вид отличается наличием кожных складок, которые поддерживаются ложными ребрами. Это позволяет им преодолевать расстояние в 20 м между разными деревьями. Помимо этого, самцы отличаются наличием подобного аналога на горле. Он исполняет роль стабилизатора, тогда как рулём стал хвост длиной в 12 сантиметров. Эти особи живут на кронах деревьев, а также достаточно редко спускаются на землю.
Названные драконами ящерицы, отличаются необычной окраской, которая вобрала в себя все цвета радуги, однако это оказывает помощь 21-сантиметровым рептилиям в сокрытии от врагов. Они нападают на насекомых и хорошо справляются с ловлей бабочек либо жуков, тогда как змеи и птицы являются их врагами. Самки создают кладки яиц в трещинах коры, тогда как после рождения малыши могут самостоятельно жить по прошествии всего нескольких недель.
Автор: Валерий Антонов