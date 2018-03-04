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Ученые назвали летающими драконами маленьких ящериц
Ученые назвали афроаравийских агам летающими драконами. В государствах Юго-Восточной Азии исследователи обнаружили порядка 30 разновидностей небольших рептилий, не представляющих никакой опасности для человека.

Ученые назвали летающими драконами маленьких ящериц


Описанный вид отличается наличием кожных складок, которые поддерживаются ложными ребрами. Это позволяет им преодолевать расстояние в 20 м между разными деревьями. Помимо этого, самцы отличаются наличием подобного аналога на горле. Он исполняет роль стабилизатора, тогда как рулём стал хвост длиной в 12 сантиметров. Эти особи живут на кронах деревьев, а также достаточно редко спускаются на землю.

Названные драконами ящерицы, отличаются необычной окраской, которая вобрала в себя все цвета радуги, однако это оказывает помощь 21-сантиметровым рептилиям в сокрытии от врагов. Они нападают на насекомых и хорошо справляются с ловлей бабочек либо жуков, тогда как змеи и птицы являются их врагами. Самки создают кладки яиц в трещинах коры, тогда как после рождения малыши могут самостоятельно жить по прошествии всего нескольких недель.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 14:40
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