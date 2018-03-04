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Стали известны технические характеристики новых смартфонов Moto E5
Компания Motorola готовит к выпуску сразу три новых смартфона Moto E5. На днях стали известны детали технических характеристик новинок, которыми поделился пользователь Twitter Andri Uatim.

Стали известны технические характеристики новых смартфонов Moto E5


Согласно представленной информации, гаджет Moto E5 получит экран на 5,5 дюймов с HD-разрешением на 720 х 1280 точек. Емкость аккумулятора устройства составит 3028 мАч, камеры – на 5 и 16 Мп, 3 Гб ОЗУ и 32 Гб ПЗУ. Смартфон Moto Е5 Play отличается от «собрата» дисплеем на 5,2 дюйма, однако разрешение будет одинаковым. Гаджет оснащен камерами на 12 и 5 МП, а емкость батареи увеличится до 4 000 мАч. Постоянная память составит 16 Гб, а «оперативка» - 2 Гб.

Самым мощным смартфоном оказался Moto E5 Plus, получивший 5,8-дюймовый экран и соотношение сторон 18:9. Камеры устройства на 16 и 8 Мп получили опции f1.75 и f2.0 соответственно. Емкость аккумулятора составит 5 000 мАч, 3 Гб ОЗУ, а ПЗУ предлагается на выбор пользователя с объемом на 32 или 64 Гб. Для северноамериканского рынка модель выпускается с Qualcomm Shapdragon 430, остальные регионы смогут приобрести устройтсва с процессором MediaTek MT675x. Презентация вышеуказанных смартфонов состоится во втором квартал 2018 года.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 13:50
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