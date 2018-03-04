«Ходячая катастрофа»: Живой Кен Родриго Альвес встретил свою Барби
Живой Кен 34-летний Родриго Альвес, перенесший больше 60 операций, встретил свою Барби. Соответствующий пост человек-кукла разместил в микроблоге Instagram.
В юные годы Альвес работал стюардом, а после перевоплощения стал звездой. Сейчас его активно приглашают на модные показы, светские рауты, шоу-программы. Звезда, имя которой не сходит с газетных полос, планирует прилететь в Москву, чтобы сняться в документальном фильме о пластической хирургии.
Альвес долгое время был один, но последнее время стал часто появляться в компании 30-летней Софии Вегас. Модель из Берлина ради титула «самая тонкая талия мира» удалила несколько ребер и перенесла множественные пластические операции. Новая парочка смотрится гармонично и имеет много общего, правда отрицает наличие романтических отношений.
Подписчики Альвеса шокированы внешним видом избранницы звезды и рекомендуют ему обзавестись осиновым колом от вампиров.
Ранее Кен признался, что носил бабушкины трусы.
В юные годы Альвес работал стюардом, а после перевоплощения стал звездой. Сейчас его активно приглашают на модные показы, светские рауты, шоу-программы. Звезда, имя которой не сходит с газетных полос, планирует прилететь в Москву, чтобы сняться в документальном фильме о пластической хирургии.
Альвес долгое время был один, но последнее время стал часто появляться в компании 30-летней Софии Вегас. Модель из Берлина ради титула «самая тонкая талия мира» удалила несколько ребер и перенесла множественные пластические операции. Новая парочка смотрится гармонично и имеет много общего, правда отрицает наличие романтических отношений.
Подписчики Альвеса шокированы внешним видом избранницы звезды и рекомендуют ему обзавестись осиновым колом от вампиров.
Ранее Кен признался, что носил бабушкины трусы.
Автор: Джанабилова Татьяна П