Термитов окончательно причислили к отряду таракановых
Ведущее энтомологическое общество мира изменило данные таксономической базы ESA Common Names, пересмотрев классификацию некоторых видов насекомых. Специалисты официально признали термитов представителями таракановых.
В природе известно около 3000 видов этих насекомых. Их всегда считали отдельным отрядом, близким к таракановым, и споры об их схожести велись еще с 1930-х, когда в кишечниках особей обнаружили сходные микроорганизмы, позволяющие переваривать древесину. Образованные в дереве ходы термиты используют для выращивания потомства и укрытия. Личинки вскармливают полупереваренным анальным секретом, содержащим питательные вещества и бактерии, необходимые для усвоения древесной пыли.
В 2007 году команда исследователей под руководством Пола Эглтона провела сравнительный анализ ДНК тараканов рода Cryptocercus и термитов, показавший их родство. Спустя десятилетие, в феврале 2018 года, комитет по именованию ESA принял решение объединить их в один отряд. Теперь термиты считаются представителями таракановых, но более высокоразвитыми.
В природе известно около 3000 видов этих насекомых. Их всегда считали отдельным отрядом, близким к таракановым, и споры об их схожести велись еще с 1930-х, когда в кишечниках особей обнаружили сходные микроорганизмы, позволяющие переваривать древесину. Образованные в дереве ходы термиты используют для выращивания потомства и укрытия. Личинки вскармливают полупереваренным анальным секретом, содержащим питательные вещества и бактерии, необходимые для усвоения древесной пыли.
В 2007 году команда исследователей под руководством Пола Эглтона провела сравнительный анализ ДНК тараканов рода Cryptocercus и термитов, показавший их родство. Спустя десятилетие, в феврале 2018 года, комитет по именованию ESA принял решение объединить их в один отряд. Теперь термиты считаются представителями таракановых, но более высокоразвитыми.
Автор: Ева Вит