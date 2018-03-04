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Геймеры предлагают разработчикам PlayerUnknown’s Battlegrounds внести изменения в игру
Поклонники самой популярной игры 2017 года PlayerUnknown’s Battlegrounds предлагают разработчикам внести изменения и дополнения в игру. Несмотря на то, что она вышла совсем недавно, а продажи и количество геймеров бьет многие рекорды.

Геймеры предлагают разработчикам PlayerUnknown’s Battlegrounds внести изменения в игру


По мнению большинства, стоит полностью отказаться от использования красных зон, от каких исходит очень громкий звук. Доработка такого недочета не повлияет на игру, а на ощущения и слух геймеров отобразится значительно. Тем более что никак не объясняется сам факт появления этих зон в игровом процессе, и не от чего не зависит. Для дальнейшего продолжения игры приходится только прятаться в зданиях и ждать, из-за чего теряется скорость.

Недавно разработчики компании Bluehole выложили для скачивания новую версию патча с обновлениями, в каком появились два огромных контейнера предметов в стиле ретро и традиционных милитари обликов. В ближайшем времени анонсируется дополнение способно исправить влияние на игру геймеров с большим пингом, при каком серверы очень сильно начинают тормозить и теряется активная динамика процесса. Это приоритетная разработка в виду того, что на ранних стадиях запуска серверы попросту не справлялись с общим потоком игроков со всего мира и с различным показателем пинга.

PlayerUnknown’s Battlegrounds отличный шутер с игровым миром гигантских размеров и огромным количеством оружия и дополнительных предметов. Движок и оптимизация игры позволяет обращать внимание на множественные детали приближая игроков к реальным условиям борьбы.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 15:00
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