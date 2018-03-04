В Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем госпитализирован Борис Гребенщиков
4 марта, в утренние часы, в Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем госпитализирован солист группы «Аквариум» 64-летний Борис Гребенщиков. Сведения со ссылкой на инсайдера появились в СМИ.
Сообщается, недавно музыкант перенес шунтирование. Операция прошла неудачно и вызвала сбой в работе сердца. Проблема не серьезная, но требует врачебного вмешательства. Угрозы для жизни Гребенщикова нет. Концерт, запланированный на 16 марта, музыкант переносить не собирается.
Ранее сообщалось, что Гребенщикову запретили петь.
Сообщается, недавно музыкант перенес шунтирование. Операция прошла неудачно и вызвала сбой в работе сердца. Проблема не серьезная, но требует врачебного вмешательства. Угрозы для жизни Гребенщикова нет. Концерт, запланированный на 16 марта, музыкант переносить не собирается.
Ранее сообщалось, что Гребенщикову запретили петь.
Автор: Джанабилова Татьяна П