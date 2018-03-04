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Эксперты назвали лучшие и худшие модели разных автомобильных марок
Эксперты обозначили худшие и лучшие модели автомобилей марок Hyundai, Renault, Kia Nissan, а также Lada. Они популярны на рынке новых и подержанных транспортных средств в России.

Эксперты назвали лучшие и худшие модели разных автомобильных марок


Для продукции Lada наиболее рекомендуемыми к приобретению оказались Vesta, Kalina, Largus, Granta. Это достаточно современные модели, созданные на хороших платформах, что подтверждается и показателями реализации. При этом наименее выгодной покупкой специалисты назвали Lada Priora. Модель отнесли к устаревшим, отметив неспособность полноценно конкурировать с Granta и Vesta.

У Renault самыми удачными продуктами назвали Logan и Duster. Обе отличаются применением платформы B0. Koleos и Captur 1-го поколения назвали худшими авто марки. Что касается марки Nissan, тут эксперты не рекомендовали использовать модели Almera и Terrano 3-го поколения, в отличие от Almera Classic и Qashqai. Автомобили корейских марок Kia и Hyundai отличаются достаточной надежностью, что косвенно подтверждается уровнем продаж в РФ. Эксперты отметили ряд моделей, которые приобретать не рекомендуют. Речь идет о Hyundai Veloster и Kia Mohave 1-го поколения. Модели на сегодня уже устарели. Все прочие продукты брендов отличаются схожим уровнем надежности.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 15:50
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