Метро в Москве переведено на усиленный режим из-за снегопада
Метро в Москве работает в усиленном режиме из-за обильного снегопада. Об этом информируют в Telegram-аккаунте представители Московского метрополитена.
Сообщается, что службы подземки в Москве переведены на режим с усиленной работой в связи с неблагоприятными условиями погоды. При этом, поезда следуют по всех направлениях согласно составленного графика.
В Гидрометцентре предупредили, что сегодня, 4 марта в российской столице ожидается пасмурная погода, которая усложнится снегопадом и сильным порывистым ветром. Температура воздуха будет минимальной и составит восемь градусов мороза.
Сообщается, что службы подземки в Москве переведены на режим с усиленной работой в связи с неблагоприятными условиями погоды. При этом, поезда следуют по всех направлениях согласно составленного графика.
В Гидрометцентре предупредили, что сегодня, 4 марта в российской столице ожидается пасмурная погода, которая усложнится снегопадом и сильным порывистым ветром. Температура воздуха будет минимальной и составит восемь градусов мороза.
Автор: Татьяна Свиридова