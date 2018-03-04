Смартфон BLUBOO S2 официально представлен на MWC 2018
Выставка электроники MWC 2018 проводилась в Барселоне. В рамках мероприятия компания Bluboo представила публике свой новый смартфон BLUBOO S2.
Гаджет BLUBOO S2 презентован с 6-дюймовым дисплеем, разрешение которого составляет 2160 х 1080 точек, емкость аккумулятора – 4300 мАч, а функционирует смартфон на ОС Android 8.1. Главной особенностью устройства выступает поворотная камера на 21 Мп, предназначающаяся для основной и селфи-съемки. Она изготовлена из армированного материала, обладающая способностью выдерживать до 100 тысяч вращений.
Корпус смартфона BLUBOO S2 выполнен из алюминиевого сплава, который дополнен керамическими вставками на задней части. Помимо данного гаджета компания также представила BLUBOO S3, емкость батареи которого составила 8500 мАч, бюджетную версию BLUBOO D5 и BLUBOO RS, обладающего ударопрочными свойствами.
Гаджет BLUBOO S2 презентован с 6-дюймовым дисплеем, разрешение которого составляет 2160 х 1080 точек, емкость аккумулятора – 4300 мАч, а функционирует смартфон на ОС Android 8.1. Главной особенностью устройства выступает поворотная камера на 21 Мп, предназначающаяся для основной и селфи-съемки. Она изготовлена из армированного материала, обладающая способностью выдерживать до 100 тысяч вращений.
Корпус смартфона BLUBOO S2 выполнен из алюминиевого сплава, который дополнен керамическими вставками на задней части. Помимо данного гаджета компания также представила BLUBOO S3, емкость батареи которого составила 8500 мАч, бюджетную версию BLUBOO D5 и BLUBOO RS, обладающего ударопрочными свойствами.
Автор: Татьяна Свиридова