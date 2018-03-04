Еврокомиссия решила выделить Украине €32,5 млн
Еврокомиссия приняла решение выделить Украине в 2018 году очередной транш в размере €32,5 млн. ЕС намерен финансово поддерживать страну до 2020 года в рамках программы развития регионов.
Об усилении экономической помощи Украине со стороны Евросоюза заявлял и ранее глава ЕК Жан-Клод Юнкер. По его словам, европейские страны готовы поддерживать проведение реформ в соседнем государстве и оказывать финансовую помощь. В 2018 году ЕК намерена выделить на эти цели €32,5 млн.
Как отметили в Минэкономразвития Украины, очередной транш связан с бюджетной программой поддержки развития регионов и реформирования государственного аппарата.
Ранее в США заявляли о возможности выделить Украине $560 млн.
Об усилении экономической помощи Украине со стороны Евросоюза заявлял и ранее глава ЕК Жан-Клод Юнкер. По его словам, европейские страны готовы поддерживать проведение реформ в соседнем государстве и оказывать финансовую помощь. В 2018 году ЕК намерена выделить на эти цели €32,5 млн.
Как отметили в Минэкономразвития Украины, очередной транш связан с бюджетной программой поддержки развития регионов и реформирования государственного аппарата.
Ранее в США заявляли о возможности выделить Украине $560 млн.
Автор: Ева Вит