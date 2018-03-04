В Лихтенштейне производят самые высокие и быстрые американские горки
В Лихтенштейне производят три вида американских горок, которые признаны самыми высокими и быстрыми во всем мире. Созданием данных конструкций занимается фирма Intamin.
В истории созданных Intamin горок имеется «Formula Rossa», высота которой достигает 52 метров. Она расположена в Абу-Даби в парке Ferrari World, а скорость разгона до 240 километров час занимает всего 4,9 секунд. Данный показатель схож со стартовой катапультой на авианосцах, поэтому горка имеет право называться самой быстрой в мире.
Известный аттракцион «Kinga Ka» находится в США в штате Нью-Джерси на территории развлекательного парка Six Flags Great. Вагонетки горки разгоняются до 200 километров в час за 3,5 секунды, а высота конструкции составляет 139 метра. В настоящий момент аттракцион считается самым быстрым и высоким, однако в 2020 году в стране появится жесткий конкурент – в штате Флорида в городе Орландо будет установлена 152-метровая горка «Skyscraper». Ее создатели утверждают, что оснащение конструкции резким свободным падением и сильной инверсией позволит получить лидерство по скорости и высоте над другими.
В истории созданных Intamin горок имеется «Formula Rossa», высота которой достигает 52 метров. Она расположена в Абу-Даби в парке Ferrari World, а скорость разгона до 240 километров час занимает всего 4,9 секунд. Данный показатель схож со стартовой катапультой на авианосцах, поэтому горка имеет право называться самой быстрой в мире.
Известный аттракцион «Kinga Ka» находится в США в штате Нью-Джерси на территории развлекательного парка Six Flags Great. Вагонетки горки разгоняются до 200 километров в час за 3,5 секунды, а высота конструкции составляет 139 метра. В настоящий момент аттракцион считается самым быстрым и высоким, однако в 2020 году в стране появится жесткий конкурент – в штате Флорида в городе Орландо будет установлена 152-метровая горка «Skyscraper». Ее создатели утверждают, что оснащение конструкции резким свободным падением и сильной инверсией позволит получить лидерство по скорости и высоте над другими.
Автор: Татьяна Свиридова