Ученые нашли в черных дырах временные порталы
Американские ученые нашли в черных дырах временные порталы, способные переместить астронавтов во Вселенную, не подчиняющуюся физическим законам. Материалы исследования появились в тематическом издании.
Современные физики придерживаются стандартной теории, согласно которой человека в черной дыре должно разорвать на кусочки. Математики не согласны с коллегами и говорят об объекте, способном не убить космонавта, а отправить в другую реальность, полностью стерев его прошлое. В таком пространстве не действуют привычные законы и нет смерти. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу пока никто не может.
Ученые попытались прояснить ситуацию при помощи теории относительности Эйнштейна, гласящей, что гравитация может искривлять пространство и деформировать временной континуум, создавая в реальности отверстие. На границе черной дыры достигается некий баланс силы и гравитации, но, если его переступить, назад вернуться будет нельзя.
Ранее исследователи рассказали интересные факты о черных дырах.
Современные физики придерживаются стандартной теории, согласно которой человека в черной дыре должно разорвать на кусочки. Математики не согласны с коллегами и говорят об объекте, способном не убить космонавта, а отправить в другую реальность, полностью стерев его прошлое. В таком пространстве не действуют привычные законы и нет смерти. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу пока никто не может.
Ученые попытались прояснить ситуацию при помощи теории относительности Эйнштейна, гласящей, что гравитация может искривлять пространство и деформировать временной континуум, создавая в реальности отверстие. На границе черной дыры достигается некий баланс силы и гравитации, но, если его переступить, назад вернуться будет нельзя.
Ранее исследователи рассказали интересные факты о черных дырах.
Автор: Джанабилова Татьяна П