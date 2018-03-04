Составлен ТОП-5 самых бюджетных иномарок на авторынке в России
Аналитики изучили авторынок России по состоянию на начало марта текущего года. Согласно полученным данным, составлен ТОП-5 самых бюджетных иномарок, которые являются самыми доступными для российских покупателей.
Лидером назван хэтчбек Ravon R2, который занимал аналогичную позицию и в феврале 2018 года. Модель оснащена бензиновым двигателем на 1,25 литра и мощностью в 80 «лошадей». Стоимость автомобиля составляет 439 000 рублей. Второе место досталось четырехдверному Ravon Nexia с ценовым показателем в 449 000 рублей.
«Бронзу» получил Brillians H230, его цена достигает 450 900 рублей. Данная модель получила третье место и в феврале, а за ним следует седан Datsun on-DO и 451 тысяча рублей за авто. Пятерку лидеров змыкает четырехдверный китайский автомобиль FAW Oley, покупка которого обойдется в 491 тысячу рублей.
Лидером назван хэтчбек Ravon R2, который занимал аналогичную позицию и в феврале 2018 года. Модель оснащена бензиновым двигателем на 1,25 литра и мощностью в 80 «лошадей». Стоимость автомобиля составляет 439 000 рублей. Второе место досталось четырехдверному Ravon Nexia с ценовым показателем в 449 000 рублей.
«Бронзу» получил Brillians H230, его цена достигает 450 900 рублей. Данная модель получила третье место и в феврале, а за ним следует седан Datsun on-DO и 451 тысяча рублей за авто. Пятерку лидеров змыкает четырехдверный китайский автомобиль FAW Oley, покупка которого обойдется в 491 тысячу рублей.
Автор: Татьяна Свиридова