Кроссовер Volkswagen Tiguan замечен во время дорожных тестов
Кроссовер Volkswagen Tiguan замечен во время дорожных тестов. Шпионские снимки свидетельствуют о том, что производитель протестировал плагин-гибридную версию автомобиля, который в скором времени будет показан публике.
В 2015 году автобренд Volkswagen презентовал концепт автомобиля Tiguan GTE, а в настояний момент провел тестирование нового автомобиля, который получил невероятное сходство с вышеуказанным концепт-каром. Кроссовер запечатлен фотошпионами с такими же отверстиями на углах бампера, а на месте расположения эмблемы GTE у прототипа расположен шильдик PHEV, обозначающий палгин-гибридную модификацию внедорожника.
Данные автомобили позволяют владельцам заряжать машину не только во время движения, но и от обычной электросети. В настоящий момент отсутствуют какие-либо данные о технических характеристиках гибридкара Volkswagen Tiguan. Прототип Tiguan GTE выпускался с 1,4-литровым мотором, работающем вместе с электродвигателем, общая мощность которых составляла 220 «лошадей». Батареи авто было достаточно для преодоления 50-километрового расстояния. Автоэксперты полагают, что новинка сможет похвастаться улучшенными показателями мощности, так как с момента выпуска прошло более двух лет.
В 2015 году автобренд Volkswagen презентовал концепт автомобиля Tiguan GTE, а в настояний момент провел тестирование нового автомобиля, который получил невероятное сходство с вышеуказанным концепт-каром. Кроссовер запечатлен фотошпионами с такими же отверстиями на углах бампера, а на месте расположения эмблемы GTE у прототипа расположен шильдик PHEV, обозначающий палгин-гибридную модификацию внедорожника.
Данные автомобили позволяют владельцам заряжать машину не только во время движения, но и от обычной электросети. В настоящий момент отсутствуют какие-либо данные о технических характеристиках гибридкара Volkswagen Tiguan. Прототип Tiguan GTE выпускался с 1,4-литровым мотором, работающем вместе с электродвигателем, общая мощность которых составляла 220 «лошадей». Батареи авто было достаточно для преодоления 50-километрового расстояния. Автоэксперты полагают, что новинка сможет похвастаться улучшенными показателями мощности, так как с момента выпуска прошло более двух лет.
Автор: Татьяна Свиридова