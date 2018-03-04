Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Технологии

«Умная» обувь к 2022 году будет заставлять человека быстрее бегать
«Умная» обувь к 2022-му году станет стимулировать человека бегать быстрее. Этот тип спортивной экипировки появился на рынке в 2013-м году. Особого спроса на неё не наблюдалось, а разработчики обозначили период, после которого станут массово производить инновационную одежду при помощи новых технологий.

«Умная» обувь к 2022 году будет заставлять человека быстрее бегать


В соответствии с докладом Technavio, это случится к 2022 году. Аналитики отметили, что потребительские запросы не удовлетворяются имеющимся предложением умной обуви из-за чрезмерно высокой стоимости. Как показал опрос жителей США, сегодня многие сомневаются в успешности этого стартапа, поскольку завязать шнурки самостоятельно не сложно, а следить за здоровьем помогают трекеры и «умные» часы.

Невзирая на подобные отзывы, разработчики генерируют совершенно новые идеи, а затем воплощают их в реальность. К примеру, в 2022-м году планируется наладить производство обуви, которая при помощи импульсивного удара станет заставлять людей двигаться несколько быстрее. Кроссовки будут отличаться плотным прилеганием к ноге. Конструкция должна помочь человек избавится от неудобства при беге. Стоимость новинки, считают эксперты, не станет превышать $200. На сегодня купить «умные» кроссовки с несколько ограниченным функционалом можно за $800.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 16:46
Читайте также
С 1 апреля в России проиндексируют пенсии: Кому
У российских границ провели разведку 2
В Италии полуголая активистка во время выборов
Эксперты заявили о появлении тренда
В Мельбурне «слишком толстый» опоссум-воришка
В Сети обсуждают необычную систему отопления в
Владельцы домашних питомцев 4 марта отмечают День
Метро в Москве переведено на усиленный режим
Еврокомиссия решила выделить Украине €32,5 млн
В Ингушетии учебники по истории перепечатают
68-летняя Сьюзи Грант покорила Instagram
Меган Маркл сменит религию перед свадьбой с
Добавление комментария
Последние новости
04.03, 22:00 Звезда «Дома-2» Ивана Дилова обвинила в алкоголизме
04.03, 21:45 Lexus объявил спецпредложения на покупку своих моделей в
04.03, 21:30 Инсайдеры сообщили о комплектации iPhone 9
04.03, 21:15 Ким Кардашьян станет продюсером комедийного шоу о
04.03, 21:00 Учёные: Воздержание от секса может усилить боль во время
04.03, 20:50 Юлия Началова заявила, что беременна от Прохора Шаляпина
04.03, 20:38 Ученые: Убийцу нужно считать охотником
04.03, 20:30 Лолита Милявская заявила, что Моисеев нуждается в
04.03, 20:25 СМИ: Светлана Лобода беременна от солиста Rammstein
04.03, 20:21 Обновление для смартфонов Xiaomi Mi6 и Mi Mix 2
04.03, 20:10 Певец Юлиан считает телевидение «хамской машиной»
04.03, 20:00 XDA: Обновление Android навсегда заблокирует
04.03, 19:50 С 1 апреля в России проиндексируют пенсии: Кому ожидать
04.03, 19:41 Instagram: 37-летний муж Надежды Бабкиной стал выглядеть
04.03, 19:34 В Бангладеш голый авиапассажир в самолёте приставал к
04.03, 19:20 У российских границ провели разведку 2 американских
04.03, 19:09 Физики сфотографировали созданную ими квантовую «шаровую
04.03, 19:00 Instagram: Дана Борисова оскорбила отца дочери Полины
04.03, 18:53 В Италии полуголая активистка во время выборов бросилась
04.03, 18:44 Эксперты заявили о появлении тренда мужественности в