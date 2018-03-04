«Умная» обувь к 2022 году будет заставлять человека быстрее бегать
«Умная» обувь к 2022-му году станет стимулировать человека бегать быстрее. Этот тип спортивной экипировки появился на рынке в 2013-м году. Особого спроса на неё не наблюдалось, а разработчики обозначили период, после которого станут массово производить инновационную одежду при помощи новых технологий.
В соответствии с докладом Technavio, это случится к 2022 году. Аналитики отметили, что потребительские запросы не удовлетворяются имеющимся предложением умной обуви из-за чрезмерно высокой стоимости. Как показал опрос жителей США, сегодня многие сомневаются в успешности этого стартапа, поскольку завязать шнурки самостоятельно не сложно, а следить за здоровьем помогают трекеры и «умные» часы.
Невзирая на подобные отзывы, разработчики генерируют совершенно новые идеи, а затем воплощают их в реальность. К примеру, в 2022-м году планируется наладить производство обуви, которая при помощи импульсивного удара станет заставлять людей двигаться несколько быстрее. Кроссовки будут отличаться плотным прилеганием к ноге. Конструкция должна помочь человек избавится от неудобства при беге. Стоимость новинки, считают эксперты, не станет превышать $200. На сегодня купить «умные» кроссовки с несколько ограниченным функционалом можно за $800.
В соответствии с докладом Technavio, это случится к 2022 году. Аналитики отметили, что потребительские запросы не удовлетворяются имеющимся предложением умной обуви из-за чрезмерно высокой стоимости. Как показал опрос жителей США, сегодня многие сомневаются в успешности этого стартапа, поскольку завязать шнурки самостоятельно не сложно, а следить за здоровьем помогают трекеры и «умные» часы.
Невзирая на подобные отзывы, разработчики генерируют совершенно новые идеи, а затем воплощают их в реальность. К примеру, в 2022-м году планируется наладить производство обуви, которая при помощи импульсивного удара станет заставлять людей двигаться несколько быстрее. Кроссовки будут отличаться плотным прилеганием к ноге. Конструкция должна помочь человек избавится от неудобства при беге. Стоимость новинки, считают эксперты, не станет превышать $200. На сегодня купить «умные» кроссовки с несколько ограниченным функционалом можно за $800.
Автор: Валерий Антонов