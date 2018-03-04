В Астрахани в объектив камеры попал странный автомобиль
В Астрахани в объектив камеры попал странный «прокачанный» автомобиль, который ехал по дороге у горвокзала. Фотоматериалы опубликованы в молодежной группе teenagers street.
Автолюбитель запечатлел необычный автомобиль на свой видеорегистратор, после чего опубликовал в Сети. На снимке видно, что машина создавалась из деталей разных машин, поэтому имеет странный внешний вид.
Пользователи неоднозначно отреагировали на странное авто. Некоторые сочли его крайне громоздким и не привлекательным. Другие же задались вопросом о вероятности прохождения такого транспортного средства техосмотра.
Автолюбитель запечатлел необычный автомобиль на свой видеорегистратор, после чего опубликовал в Сети. На снимке видно, что машина создавалась из деталей разных машин, поэтому имеет странный внешний вид.
Пользователи неоднозначно отреагировали на странное авто. Некоторые сочли его крайне громоздким и не привлекательным. Другие же задались вопросом о вероятности прохождения такого транспортного средства техосмотра.
Автор: Татьяна Свиридова