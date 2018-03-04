Компания Flitbit представила новые смарт-часы Ionic: Adidas
Разработчики компании Flitbit представили новые смарт-часы Ionic: Adidas. Новое устройство должно повысить спрос на продукцию компании, привлечь дополнительное количество заинтересованных пользователей и перекрыть часть убытков бренда.
Специалисты планируют выпустить новую линейку смарт-часов и предложить поклонникам здорового образа жизни полноценные сервисы поддержки и советов по спортивным вопросам. Однако сейчас имеется множество устройств с большим функционалом и за значительно меньшую стоимость, потому изначально нужно пересмотреть сторону доступности для создания устройств способных конкурировать с большинством похожих фитнес-гаджетов на рынке. В среднем устройства фирмы Fitbit стоят больше 100 долларов, а топовые версии Ionic и Blaze значительно дороже.
На данный момент решили ограничиться мелким обновлением популярного ранее продукта Ionic, с заранее предустановленными программами легендарного бренда Adidas. Дата выхода назначена на 19 марта, а в официальном интернет-магазине доступны устройства для предварительного заказа. Стоимость оригинального Ionic составляет около 300 долларов, а за усовершенствованную версию с красивой надписью Adidas нужно будет доплатить еще 30 долларов.
Оснащаться смарт-часы будут сенсорами на разных частях устройства задней панели циферблата, для считывания различных показателей пульса, давления и возможно нервной системы. Также анонсирована установка датчика сатурации, который определяет уровень насыщение крови кислородом. В комплекте пользователю будут доступны различные ремешки, а цветовая гамма порадует выбором из четырех представленных.
Специалисты планируют выпустить новую линейку смарт-часов и предложить поклонникам здорового образа жизни полноценные сервисы поддержки и советов по спортивным вопросам. Однако сейчас имеется множество устройств с большим функционалом и за значительно меньшую стоимость, потому изначально нужно пересмотреть сторону доступности для создания устройств способных конкурировать с большинством похожих фитнес-гаджетов на рынке. В среднем устройства фирмы Fitbit стоят больше 100 долларов, а топовые версии Ionic и Blaze значительно дороже.
На данный момент решили ограничиться мелким обновлением популярного ранее продукта Ionic, с заранее предустановленными программами легендарного бренда Adidas. Дата выхода назначена на 19 марта, а в официальном интернет-магазине доступны устройства для предварительного заказа. Стоимость оригинального Ionic составляет около 300 долларов, а за усовершенствованную версию с красивой надписью Adidas нужно будет доплатить еще 30 долларов.
Оснащаться смарт-часы будут сенсорами на разных частях устройства задней панели циферблата, для считывания различных показателей пульса, давления и возможно нервной системы. Также анонсирована установка датчика сатурации, который определяет уровень насыщение крови кислородом. В комплекте пользователю будут доступны различные ремешки, а цветовая гамма порадует выбором из четырех представленных.
Автор: Тригуб Сергей