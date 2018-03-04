Медики оценивают состояние актера Валерия Гаркалина как тяжелое
Состояние Валерия Гаркалин, госпитализированного 27 февраля с подозрением на проблемы с легкими, остается тяжелым. 62-летний актер до находится в реанимационном отделении медицинского учреждения Москвы.
Об этом рассказали представители НИИ Склифосовского, куда знаменитого пациента доставили прямо со спектакля, проходившего в Иркутске. У Гаркалина диагностировали воспаление легких и определили в экстренную реанимацию, подключив к аппарату искусственного дыхания.
2 марта самочувствие актера немного улучшилось. Медики продолжают наблюдать за состоянием Гаркалина и оценивают его как тяжелое.
Об этом рассказали представители НИИ Склифосовского, куда знаменитого пациента доставили прямо со спектакля, проходившего в Иркутске. У Гаркалина диагностировали воспаление легких и определили в экстренную реанимацию, подключив к аппарату искусственного дыхания.
2 марта самочувствие актера немного улучшилось. Медики продолжают наблюдать за состоянием Гаркалина и оценивают его как тяжелое.
Автор: Ева Вит