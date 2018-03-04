В Костанае 59-летний мужчина погиб в результате нападения собаки
В Костанайской больнице 59-летний мужчина скончался после нападения собаки. Инцидент случился на территории местного предприятия.
Пострадавший был экстренно госпитализирован в областную больницу. Согласно словам главного врача медучреждения, на теле мужчины при осмотре обнаружили укусы.
«Его сразу отправили в реанимацию. Он скончался. Прийти в сознание не успел», — отметил представитель больницы.
В пресс-центре ДВД Костанайской области рассказали, что по случаю смерти 59-летнего жителя муниципалитета Житикары проводится досудебное расследование. Против главы предприятия, на котором трудился потерпевший, открыто административное производство в соответствии с частью 2 статьи 408 КоАП РК.
Пострадавший был экстренно госпитализирован в областную больницу. Согласно словам главного врача медучреждения, на теле мужчины при осмотре обнаружили укусы.
«Его сразу отправили в реанимацию. Он скончался. Прийти в сознание не успел», — отметил представитель больницы.
В пресс-центре ДВД Костанайской области рассказали, что по случаю смерти 59-летнего жителя муниципалитета Житикары проводится досудебное расследование. Против главы предприятия, на котором трудился потерпевший, открыто административное производство в соответствии с частью 2 статьи 408 КоАП РК.
Автор: Валерий Антонов