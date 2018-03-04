Юлия Ковальчук пошутила об измене мужа
Юлия Ковальчук напугала поклонников шуткой об измене мужа Алексея Чумакова. Соответствующий пост молодая мама разместила в микроблоге Instagram.
«Мне изменил муж. Говорит это было один раз, но я не знаю, стоит ли ему верить», - написала певица под фото, на котором запечатлена под ветками дерева, создающими над ее головой эффект рогов.
Поклонники не обратили внимание на хэштеги #несерьезно и #юмор, начав успокаивать артистку. Разобравшись в ситуации, фанаты пары, прожившей в браке десять лет, разделились на два лагеря. Одним шутка понравилась, других, наоборот, вывела из себя: «Не стоит шутить о серьезных вещах», «Теперь точно изменит, зачем такой посыл в космос делать?», «В каждой шутке есть доля правды».
«Мне изменил муж. Говорит это было один раз, но я не знаю, стоит ли ему верить», - написала певица под фото, на котором запечатлена под ветками дерева, создающими над ее головой эффект рогов.
Поклонники не обратили внимание на хэштеги #несерьезно и #юмор, начав успокаивать артистку. Разобравшись в ситуации, фанаты пары, прожившей в браке десять лет, разделились на два лагеря. Одним шутка понравилась, других, наоборот, вывела из себя: «Не стоит шутить о серьезных вещах», «Теперь точно изменит, зачем такой посыл в космос делать?», «В каждой шутке есть доля правды».
Автор: Джанабилова Татьяна П