XDA: Обновление Android навсегда заблокирует телемаркетинг
Очередное обновление для операционной системы Android навсегда заблокирует телемаркетинг. Сведения предоставили разработчики портала XDA.
Телемаркетинг знаком всем пользователям смартфонов, которые неоднократно получали звонки менеджеров, предлагавших приобрести товар или услугу. Избавиться от назойливых продавцов можно было только путем занесения в «черный» список, но очередная версия ОС Android P 9.0, создана для решения этой проблемы.
Функция расширенной блокировки входящих звонков доступна на одно- и двухсимочных устройствах. Внести в список запрещенных номеров можно вручную, если нет данных об идентификаторе, при звонке с платного телефона, если абонента нет в записной книжке или звонок поступил со скрытого номера.
Судя по инсайдерским данным, бета-версия Android P появится в середине марта, но протестировать ее смогут пока только владельцы девайсов от Google.
Телемаркетинг знаком всем пользователям смартфонов, которые неоднократно получали звонки менеджеров, предлагавших приобрести товар или услугу. Избавиться от назойливых продавцов можно было только путем занесения в «черный» список, но очередная версия ОС Android P 9.0, создана для решения этой проблемы.
Функция расширенной блокировки входящих звонков доступна на одно- и двухсимочных устройствах. Внести в список запрещенных номеров можно вручную, если нет данных об идентификаторе, при звонке с платного телефона, если абонента нет в записной книжке или звонок поступил со скрытого номера.
Судя по инсайдерским данным, бета-версия Android P появится в середине марта, но протестировать ее смогут пока только владельцы девайсов от Google.
Автор: Джанабилова Татьяна П