В «Аквариуме» призвали помолиться за здоровье Бориса Гребенщикова
Группа «Аквариум» призвала помолиться за здоровье Бориса Гребенщикова. Директор музыкального коллектива Максим Ланде попросил журналистов и представителей общественности оставаться в рамках приличий и не пытаться узнать детали о болезни исполнителя.
«Давайте все вспомним о том, что пытаться вызнать подробности болезни человека несколько выходит за границы приличий. Это просто праздное любопытство, не способное привести к облегчению у больного, но вместо этого только будоражащее ум тех, кто эти вопросы задаёт. Если кому-то действительно не безразлична судьба музыканта, то помолитесь о его здравии, отправьтесь в храм, свечку поставьте. Подобным образом вы способны проявить собственное беспокойство, однако никак не пытайтесь выяснить какие-либо подробности», - отметил он.
Ранее стало известно, лидер музыкальной группы «Аквариум» Борис Гребенщиков был доставлен в реанимацию. Его госпитализация в Санкт-Петербурге по слухам связана с сердцем.
«Давайте все вспомним о том, что пытаться вызнать подробности болезни человека несколько выходит за границы приличий. Это просто праздное любопытство, не способное привести к облегчению у больного, но вместо этого только будоражащее ум тех, кто эти вопросы задаёт. Если кому-то действительно не безразлична судьба музыканта, то помолитесь о его здравии, отправьтесь в храм, свечку поставьте. Подобным образом вы способны проявить собственное беспокойство, однако никак не пытайтесь выяснить какие-либо подробности», - отметил он.
Ранее стало известно, лидер музыкальной группы «Аквариум» Борис Гребенщиков был доставлен в реанимацию. Его госпитализация в Санкт-Петербурге по слухам связана с сердцем.
Автор: Валерий Антонов