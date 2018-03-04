Обновление для смартфонов Xiaomi Mi6 и Mi Mix 2 предоставило пользователям полезную функцию
Представители известного бренда Xiaomi сообщили о выпуске еженедельного и 367-го по счету обновления своей фирменной прошивки MIUI для флагманов Mi6 и Mi Mix 2. После установки нового апдейта пользователи гаджетов смогут разблокировать экран при помощи своего лица.
В рамках регулярных обновлений компания Xiaomi радует пользователей своих гаджетов новыми возможностями. На днях вышел новый апдейт прошивки MIUI для Mi6 и Mi Mix 2, в рамках которой появилась полезная функция разблокировки экрана.
Речь идет о распознавании системой человеческого лица, когда сканируются некоторые его черты, в частности морщины и цвет кожи. Таким образом, устройство идентифицирует владельца и позволяет ему пользоваться гаджетом. После установки соответствующего обновления в меню смартфона следует войти в раздел «Экран блокировки», в котором активировать необходимый способ для разблокировки дисплея.
В рамках регулярных обновлений компания Xiaomi радует пользователей своих гаджетов новыми возможностями. На днях вышел новый апдейт прошивки MIUI для Mi6 и Mi Mix 2, в рамках которой появилась полезная функция разблокировки экрана.
Речь идет о распознавании системой человеческого лица, когда сканируются некоторые его черты, в частности морщины и цвет кожи. Таким образом, устройство идентифицирует владельца и позволяет ему пользоваться гаджетом. После установки соответствующего обновления в меню смартфона следует войти в раздел «Экран блокировки», в котором активировать необходимый способ для разблокировки дисплея.
Автор: Татьяна Свиридова