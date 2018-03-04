Александр Левшин поздравил Аллу Пугачеву с «Праздником желтых цветов»
Александр Левшин поздравил Аллу Пугачеву с «Праздником желтых цветов», отмечаемым в первое весеннее воскресение. Соответствующий пост режиссер и музыкант разместил в микроблоге Instagram.
Левшин показал фанатам архивный снимок, на котором коллектив группы "Рецитал" рубит дерево. Топор переходит из рук в руки и, наконец, достается Алле Борисовне, радостно делающей замах. "С первым воскресением весны! Я тоже жду ее прихода. Рад, что на протяжении многих лет мы под вашим чутким руководством встречаем юную "красавицу", - написал музыкант.
Пользователи присоединились к поздравлению, но больше всего их интересовало сегодняшнее мероприятие, тематика вечеринки, место празднование и подарки, которые получит Примадонна.
Ранее ИА "Актуальные новости" рассказывало историю появления праздника.
Левшин показал фанатам архивный снимок, на котором коллектив группы "Рецитал" рубит дерево. Топор переходит из рук в руки и, наконец, достается Алле Борисовне, радостно делающей замах. "С первым воскресением весны! Я тоже жду ее прихода. Рад, что на протяжении многих лет мы под вашим чутким руководством встречаем юную "красавицу", - написал музыкант.
Пользователи присоединились к поздравлению, но больше всего их интересовало сегодняшнее мероприятие, тематика вечеринки, место празднование и подарки, которые получит Примадонна.
Ранее ИА "Актуальные новости" рассказывало историю появления праздника.
Автор: Джанабилова Татьяна П