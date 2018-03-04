В США торнадо нанес ущерба на сумму 20 миллионов долларов
Американские специалисты подсчитали общий ущерб от торнадо, который составил примерно 20 миллионов долларов. Стихийное бедствие произошло в июне 2017 года, а отремонтировать удалось только небольшое количество объектов.
Очень сильно пострадала военная база военно-воздушных сил Оффут, где было повреждено 32 здания и десять боевых самолетов, включая два Boeing Е-4В и несколько предназначенных для разведки Boeing RC-135. Е-4В называют “самолетами судного дня” и предполагается, что они могут применяться в случаи ядерной войны и уничтожении большинства наземных структур управления, а также использоваться как воздушный командный центр при случаях чрезвычайных ситуаций национального уровня. Для того чтобы их починить ушло более 8,3 миллионов долларов и почти три месяца. Сильно пострадали самолеты только внешне, а на внутренние функции и работоспособность торнадо никак не повлиял.
Немого позже произошло еще небольшое количество торнадо и ураганов, с большим количеством пострадавших. Для их предупреждения специалисты NASA решили узнать причины таких природных катаклизмов подробнее, запустив в центр стихийного бедствия беспилотник оснащенный многими датчиками, позволяющими узнать температуру, влажность и скорость. Результаты исследования не оправдали ожиданий и намечаются новые разработки по детальному изучению многих природных явлений усложняющих жизнь населения.
Очень сильно пострадала военная база военно-воздушных сил Оффут, где было повреждено 32 здания и десять боевых самолетов, включая два Boeing Е-4В и несколько предназначенных для разведки Boeing RC-135. Е-4В называют “самолетами судного дня” и предполагается, что они могут применяться в случаи ядерной войны и уничтожении большинства наземных структур управления, а также использоваться как воздушный командный центр при случаях чрезвычайных ситуаций национального уровня. Для того чтобы их починить ушло более 8,3 миллионов долларов и почти три месяца. Сильно пострадали самолеты только внешне, а на внутренние функции и работоспособность торнадо никак не повлиял.
Немого позже произошло еще небольшое количество торнадо и ураганов, с большим количеством пострадавших. Для их предупреждения специалисты NASA решили узнать причины таких природных катаклизмов подробнее, запустив в центр стихийного бедствия беспилотник оснащенный многими датчиками, позволяющими узнать температуру, влажность и скорость. Результаты исследования не оправдали ожиданий и намечаются новые разработки по детальному изучению многих природных явлений усложняющих жизнь населения.
Автор: Тригуб Сергей