«Сердце здорово»: Близкие Гребенщикова опровергли диагноз музыканта
Близкие Гребенщикова опровергли диагноз музыканта и заверили фанатов, что его сердце здорово. Сведения появились на официальной странице солиста рок-коллектива «Аквариум» в соцсети «ВКонтакте».
«Информация, поступившая сегодня в СМИ, неправдоподобна. Борис сильно простужен, как и многие этой зимой. Просим пожелать ему здоровья и не докучать родным с расспросами», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Гребенщиков поступил в одну из клиник Санкт-Петербурга с сердечными проблемами, вызванными проведенным недавно шунтированием. Виктор Тихомиров, друг музыканта, намекнул на воспаление легких.
«Информация, поступившая сегодня в СМИ, неправдоподобна. Борис сильно простужен, как и многие этой зимой. Просим пожелать ему здоровья и не докучать родным с расспросами», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Гребенщиков поступил в одну из клиник Санкт-Петербурга с сердечными проблемами, вызванными проведенным недавно шунтированием. Виктор Тихомиров, друг музыканта, намекнул на воспаление легких.
Автор: Джанабилова Татьяна П