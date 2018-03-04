Журналисты отыскали в биографии Цымбалюк-Романовской еще одного любовника
Журналисты телепередачи «Новые русские сенсации» обнаружили в биографии Виталины Цымбалюк-Романовской ещё одного любовника. По мнению представителей СМИ, экс-супруга Армена Джигарханяна имела романтические отношения с пианистом из Украины Олегом Полянским.
Тем не менее, ничего серьёзного из этих отношений не вышло, и пара лишь несколько раз встретилась в украинской столице. Как утверждают журналисты, музыкант предпочёл карьеру, для чего уехал в ФРГ, но пианистка решила отыскать любимого даже в ином государстве, лично отправившись туда. Сам Олег Полянский признался, что тогда, в 2001 году, у них снова начался роман, но он не воспринимал отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской серьёзно. Кроме того, пианист подозревал, что возлюбленная видела в нём лишь средство для достижения собственных меркантильных целей, потому решил обезопасить себя, не раскрывая перед ней сердце.
Тем не менее, ничего серьёзного из этих отношений не вышло, и пара лишь несколько раз встретилась в украинской столице. Как утверждают журналисты, музыкант предпочёл карьеру, для чего уехал в ФРГ, но пианистка решила отыскать любимого даже в ином государстве, лично отправившись туда. Сам Олег Полянский признался, что тогда, в 2001 году, у них снова начался роман, но он не воспринимал отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской серьёзно. Кроме того, пианист подозревал, что возлюбленная видела в нём лишь средство для достижения собственных меркантильных целей, потому решил обезопасить себя, не раскрывая перед ней сердце.
Автор: Воробьева Алина