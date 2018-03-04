В Сети обсуждают необычную систему отопления в украинской больнице
В Сети появились снимки с необычной системой отопления в больнице Николаева на Украине. Пользователи, просмотрев фотографии, пришли к выводу, что сотрудникам медучреждения должен завидовать сам Илон Маск, так как конструкция и фантазия персонала превосходят идеи известного бизнесмена.
В одной из местных больниц украинского Николаева была отключена система центрального отопления, что доставляло немалый дискомфорт в зимнее время персоналу, администрации и пациентам. Руководство больницы приняло уникальное решение и внедрило трубы с горячей водой из рядом стоящей кочегарки. Причем ветви труб, исходящие из кочегарки, встроены прямо в стены здания больницы.
Данное зрелище запечатлел один из местных жителей, который опубликовал снимки с Сети. В комментарии к своему материалу житель Николаева отметил, что так выглядит результат украинских реформ здравоохранения, коммунального хозяйства и энергетики вместе взятые. Пользователи удивились такой «конструкции», сообщив, что администрация медучреждения превзошла идеи Илона Маска и все нанотехнологии в мире.
В одной из местных больниц украинского Николаева была отключена система центрального отопления, что доставляло немалый дискомфорт в зимнее время персоналу, администрации и пациентам. Руководство больницы приняло уникальное решение и внедрило трубы с горячей водой из рядом стоящей кочегарки. Причем ветви труб, исходящие из кочегарки, встроены прямо в стены здания больницы.
Данное зрелище запечатлел один из местных жителей, который опубликовал снимки с Сети. В комментарии к своему материалу житель Николаева отметил, что так выглядит результат украинских реформ здравоохранения, коммунального хозяйства и энергетики вместе взятые. Пользователи удивились такой «конструкции», сообщив, что администрация медучреждения превзошла идеи Илона Маска и все нанотехнологии в мире.
Автор: Татьяна Свиридова