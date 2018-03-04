Владельцы домашних питомцев 4 марта отмечают День апельсиновых котов
Владельцы домашних питомцев сегодня, 4 марта, отмечают День апельсиновых котов. Праздник посвящается рыжим пушистикам, которые, как весеннее солнышко, поднимают настроение.
Праздник не имеет государственного статуса и появился несколько лет назад благодаря порталу «КаленДарь», сплотившему любителей кошек и котов, которые в этот день публикуют своих рыжих красавцев в соцсетях.
На такое маленькое мероприятие не нужны подарки, оно создано, чтобы дарить легкость и радость. Разумеется, желающие могут побаловать своего «апельсинового» питомца лакомством.
Рыжие коты, наполненные светом и добротой, по популярности перегнали черных, мистических животных. В природе такие красавцы встречаются редко и приносят счастье своему хозяину, оберегают от бед, болезней и негативной энергетики. В Европе верят, что кошки такого окраса даруют богатство и сытную жизнь.
Праздник не имеет государственного статуса и появился несколько лет назад благодаря порталу «КаленДарь», сплотившему любителей кошек и котов, которые в этот день публикуют своих рыжих красавцев в соцсетях.
На такое маленькое мероприятие не нужны подарки, оно создано, чтобы дарить легкость и радость. Разумеется, желающие могут побаловать своего «апельсинового» питомца лакомством.
Рыжие коты, наполненные светом и добротой, по популярности перегнали черных, мистических животных. В природе такие красавцы встречаются редко и приносят счастье своему хозяину, оберегают от бед, болезней и негативной энергетики. В Европе верят, что кошки такого окраса даруют богатство и сытную жизнь.
Автор: Джанабилова Татьяна П