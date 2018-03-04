Защитник «Фиорентины» Давиде Астори найден мертвым в гостиничном номере в Удине
Футболист «Фиорентины» Давиде Астори найден мертвым в гостиничном номере в Удине. Сведения о кончине защитника сборной Италии появились в издании Football Italia.
Сообщается, команда прибыла в Удину для участия в 27-м туре Серии А. Вечером спортсмен отправился в номер, а утром уже не проснулся. Врачи считают, что он умер во сне. Подробности трагедии не разглашаются. Сведения подтвердила пресс-служба ФК.
Астори заключил контракт с «Фиорентиной» в 2016 году. За свою карьеру он провел 110 игр и стал автором трех голов. Выступая за сборную Италии, спортсмену удалось забить один мяч в 14 матчах.
Сообщается, команда прибыла в Удину для участия в 27-м туре Серии А. Вечером спортсмен отправился в номер, а утром уже не проснулся. Врачи считают, что он умер во сне. Подробности трагедии не разглашаются. Сведения подтвердила пресс-служба ФК.
Астори заключил контракт с «Фиорентиной» в 2016 году. За свою карьеру он провел 110 игр и стал автором трех голов. Выступая за сборную Италии, спортсмену удалось забить один мяч в 14 матчах.
Автор: Джанабилова Татьяна П