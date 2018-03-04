Медики рассказали, кому нельзя есть грибы
Грибы из-за содержания в них полезных микроэлементов называют «лесным мясом». Специалисты не советуют чрезмерно увлекаться данным продуктом, относящимся к тяжелой пище, людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, особенно поджелудочной железы.
Все виды грибов богаты хитином, не усваивающимся организмом, также они накапливают токсины, поэтому могут оказаться очень опасными для человека. Перед употреблением «лесное мясо» следует мелко нарезать, особенно ножки, и подвергнуть термической обработке, но в ходе приготовления в нем уничтожается большинство полезных веществ.
Люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, осторожно должны относиться к потреблению грибов. Специалисты предостерегают, что есть неизвестные или вызывающие сомнение виды данного продукта категорически нельзя, так как это грозит отравлением, а в отдельных случаях смертью.
Все виды грибов богаты хитином, не усваивающимся организмом, также они накапливают токсины, поэтому могут оказаться очень опасными для человека. Перед употреблением «лесное мясо» следует мелко нарезать, особенно ножки, и подвергнуть термической обработке, но в ходе приготовления в нем уничтожается большинство полезных веществ.
Люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, осторожно должны относиться к потреблению грибов. Специалисты предостерегают, что есть неизвестные или вызывающие сомнение виды данного продукта категорически нельзя, так как это грозит отравлением, а в отдельных случаях смертью.
Автор: Ева Вит