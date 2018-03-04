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Певец Юлиан считает телевидение «хамской машиной»
Певец Юлиан считает современное телевидение «хамской машиной», сотрудники которой решают за зрителя, что им смотреть. Данное заявление исполнитель сделал после того, как ему отказали в участии в шоу «Привет, Андрей» с Андреем Малаховым в честь юбилея дизайнера Славы Зайцева.

Певец Юлиан считает телевидение «хамской машиной»


Юлиан сообщил в интервью, что изначально был приглашен на телешоу в качестве гостя. Певец в свое время выступал в нарядах Славы Зайцева, которые хранит у себя до сих пор. Более того, артист был близко знаком с дизайнером, поэтому его участие в шоу должно было стать обязательным. После длительной подготовки к эфиру и потраченного времени Юлиан узнал, что в последний момент руководство телеканала решило отказаться от участия певца.

Известный артист уверен, что телевидение превратилось в «хамскую машину», так как сотрудники и руководство позволяют себе так поступать с людьми. В конечном итоге на шоу Малахова в честь Зайцева пришли те звезды, которые не имеют никакого отношения к дизайнеру. Юлиан заявил, что не расстроился из-за сложившейся ситуации и старается о ней не вспоминать. Артист продолжает гастролировать и рад тому, что благодаря интернету может смотреть только то, что ему хочется.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 20:10
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