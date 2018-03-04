Google Maps отыскало в Египте инопланетную базу
Приложение Google Maps помогло найти в Египте инопланетную базу, напоминающую объект, описанный в киносаге «Звездные войны». Загадочная местность привлекла внимание уфологов.
На картах сервиса таинственные объекты подписаны, как SecureTeam10. Уфологи уверены, что под землей на обозначенном участке расположен ангар с инопланетными кораблями.
Предположения ученых подтверждают результаты недавних исследований. В месте нахождения предполагаемого ангара тепловые датчики уловили странный сигнал. Местность изучают охотники за НЛО и путешественники, желающие первыми добыть доказательства существования внеземного разума.
Ранее вход в инопланетную базу отыскали на Луне.
На картах сервиса таинственные объекты подписаны, как SecureTeam10. Уфологи уверены, что под землей на обозначенном участке расположен ангар с инопланетными кораблями.
Предположения ученых подтверждают результаты недавних исследований. В месте нахождения предполагаемого ангара тепловые датчики уловили странный сигнал. Местность изучают охотники за НЛО и путешественники, желающие первыми добыть доказательства существования внеземного разума.
Ранее вход в инопланетную базу отыскали на Луне.
Автор: Джанабилова Татьяна П