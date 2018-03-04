В Сети появился более чёткий рендер кроссовера Toyota RAV4 2019
Кроссовер 2019 модельного года Toyota RAV4 2019 в очередной раз показали на рендере. На этот раз изображение получилось более чётким, позволяя поклонникам автобренда рассмотреть некоторые подробности дизайна грядущей новинки.
Аналитики отметили уверенный рост сегмента SUV как на территории РФ, так и во многих странах мира, ужесточая в нём конкуренцию. Toyota RAV4 является одним из главных представителей данного класса, и японский автопроизводитель не намерен делить свою долю с новичками. По этой причине разработчики компании подготавливают замену нынешнему поколению RAV из-за устаревшей по современным меркам платформы.
На днях производитель разместил во Всемирной сети новый рендер кроссовера RAV4 2019, из которого становится ясно: инженеры выполнили визуализацию машины на базе тестового авто, запечатлённого на текущей неделе в плотной камуфляжной обёртке. Судя по всему, в новинке от Toyota пересмотрят решётку радиатора и фары, сделав их более узкими, а также немного изменят профиль паркетника.
Аналитики отметили уверенный рост сегмента SUV как на территории РФ, так и во многих странах мира, ужесточая в нём конкуренцию. Toyota RAV4 является одним из главных представителей данного класса, и японский автопроизводитель не намерен делить свою долю с новичками. По этой причине разработчики компании подготавливают замену нынешнему поколению RAV из-за устаревшей по современным меркам платформы.
На днях производитель разместил во Всемирной сети новый рендер кроссовера RAV4 2019, из которого становится ясно: инженеры выполнили визуализацию машины на базе тестового авто, запечатлённого на текущей неделе в плотной камуфляжной обёртке. Судя по всему, в новинке от Toyota пересмотрят решётку радиатора и фары, сделав их более узкими, а также немного изменят профиль паркетника.
Автор: Воробьева Алина