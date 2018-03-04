В Мельбурне «слишком толстый» опоссум-воришка застрял в стене дома
В Мельбурне (Австралия) «слишком толстый» опоссум-воришка, пытавшийся пробраться на кухню, прочно застрял в стене частного дома. Спасательная операция заняла полчаса.
Хозяева дома занимались ремонтными работами, поэтому в кухонной стене оставалось не заделанным небольшое отверстие. Животному удалось проникнуть в помещение наполовину. Семья пыталась вызволить пострадавшего, но он оказался слишком толстым, злым, когтистым и рычащим. Пришлось с помощью инструментов расширить проем. Спасенный опоссум успокоился, а позже начал просить у пары виноград.
Ранее американская семья приютила «чупакабру».
Хозяева дома занимались ремонтными работами, поэтому в кухонной стене оставалось не заделанным небольшое отверстие. Животному удалось проникнуть в помещение наполовину. Семья пыталась вызволить пострадавшего, но он оказался слишком толстым, злым, когтистым и рычащим. Пришлось с помощью инструментов расширить проем. Спасенный опоссум успокоился, а позже начал просить у пары виноград.
Ранее американская семья приютила «чупакабру».
Автор: Джанабилова Татьяна П