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В лесу в Подмосковье насмерть замерз нетрезвый подросток
Тело 15-летнего юноши нашли в Мытищенском районе Подмосковья 3 марта. По предварительной версии, подросток замерз после употребления алкогольных напитков в лесу.

В лесу в Подмосковье насмерть замерз нетрезвый подросток


Как заявили в пресс-центре Следственного отдела по Мытищам ГСУ СК РФ Московской области, на момент обнаружения подросток был мертв. Вероятнее всего, парень скончался от обморожения, однако окончательные выводы правоохранители сделают после проведения судмедэкспертизы.

Сотрудники ведомства выяснили, что накануне четверо подростков отмечали одному из них день рождения в лесу в Подмосковье и распивали спиртное. Двое из школьников ушли домой чуть раньше, а остальные остались. Юноше стало плохо, и он потерял сознание, а его приятельница пошла за помощью. По факту трагедии проводится проверка.

Ранее во Пскове охотник застрелил таксиста и сам замерз в лесу.

Автор: Ева Вит
Сегодня, 15:20
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