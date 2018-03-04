Физики сфотографировали созданную ими квантовую «шаровую молнию»
Физики сделали фото созданной ими квантовой «шаровой молнии». Магнитный вихрь с минимальным размером по своей природе сильно напомнил указанное явление.
В естественных условиях сферические электризованные объекты способны появляться из горячей плазмы. Именно их и называют шаровыми молниями. Периодически подобные явления можно наблюдать при грозах. Они сохраняют собственную форму значительно дольше, нежели обычные атмосферные разряды. Как именно эти сгустки образуются и что имеет воздействие на их передвижение ученые все ещё выясняют.
Группа исследователей из Финляндии и США при проведении эксперимента вызвали возникновение синтетического электромагнитного узла, имеющего сходство с шаровой молнией. В этих целях потребовалось скомбинировать 2 электрических потока разной направленности. В соответствии со словам работника финского университета, простота формирования явления указывает на возможность провоцирования таких шаровых молний в процессе реализации природных грозовых разрядов.
В естественных условиях сферические электризованные объекты способны появляться из горячей плазмы. Именно их и называют шаровыми молниями. Периодически подобные явления можно наблюдать при грозах. Они сохраняют собственную форму значительно дольше, нежели обычные атмосферные разряды. Как именно эти сгустки образуются и что имеет воздействие на их передвижение ученые все ещё выясняют.
Группа исследователей из Финляндии и США при проведении эксперимента вызвали возникновение синтетического электромагнитного узла, имеющего сходство с шаровой молнией. В этих целях потребовалось скомбинировать 2 электрических потока разной направленности. В соответствии со словам работника финского университета, простота формирования явления указывает на возможность провоцирования таких шаровых молний в процессе реализации природных грозовых разрядов.
Автор: Валерий Антонов