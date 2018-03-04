Британские СМИ считают ракетный комплекс РФ "Невестой Сатаны"
Британские СМИ посчитали «Невестой Сатаны» гиперзвуковую ракету РФ из комплекса «Авангард». Об оружии сообщал президент Владимир Путин в сообщении для Федсобрания.
Журналисты оказались впечатлены данными о новом оружия РФ, поэтому предложили собственное название.
«Мы можем дать иное название неуязвимому "Авангарду": "Невеста Сатаны"», — отмечают СМИ.
Подобное обозначение было дано неслучайно. Причина в том, что Кремль говорил о проведении испытаний СРК 5-го поколения РС-28 «Сармат», который также известен как Satan-2. Британские СМИ сообщали, что производство подобного вооружения - это прорыв. Новая гиперзвуковая ракета не может быть перехвачена, поскольку данное оружие имеет возможность маневрировать и нанести удар почти по любой точке Земли. Оно совершенно неуязвимо для многих существующих систем ПРО.
Журналисты оказались впечатлены данными о новом оружия РФ, поэтому предложили собственное название.
«Мы можем дать иное название неуязвимому "Авангарду": "Невеста Сатаны"», — отмечают СМИ.
Подобное обозначение было дано неслучайно. Причина в том, что Кремль говорил о проведении испытаний СРК 5-го поколения РС-28 «Сармат», который также известен как Satan-2. Британские СМИ сообщали, что производство подобного вооружения - это прорыв. Новая гиперзвуковая ракета не может быть перехвачена, поскольку данное оружие имеет возможность маневрировать и нанести удар почти по любой точке Земли. Оно совершенно неуязвимо для многих существующих систем ПРО.
Автор: Валерий Антонов