Skype оптимизировали для смартфонов на ранних версиях ОС Android
Компания Microsoft анонсировала оптимизацию Skype для смартфонов, работающих на старых от 4.0.3 до 5.1. версиях ОС Android. Мессенджер даже при слабом сигнале интернета будет отличаться достаточно высокой производительностью.
Skype, адаптированный под более ранние версии операционной системы Android, потребляет меньше трафика, но работает намного быстрее. Благодаря обновлениям приложение обеспечивает хорошее изображение и качественный звук.
Оптимизированный для смартфонов на Android-системе старых вариаций высокопроизводительный Skype станет доступен всем пользователям через несколько недель. Наиболее нетерпеливым для получения настроек адаптации мессенджера под свой «старенький» гаджет достаточно зарегистрироваться в программе Skype Insiders.
Ранее миллионы пользователей Windows не смогли зайти в Skype.
Skype, адаптированный под более ранние версии операционной системы Android, потребляет меньше трафика, но работает намного быстрее. Благодаря обновлениям приложение обеспечивает хорошее изображение и качественный звук.
Оптимизированный для смартфонов на Android-системе старых вариаций высокопроизводительный Skype станет доступен всем пользователям через несколько недель. Наиболее нетерпеливым для получения настроек адаптации мессенджера под свой «старенький» гаджет достаточно зарегистрироваться в программе Skype Insiders.
Ранее миллионы пользователей Windows не смогли зайти в Skype.
Автор: Ева Вит