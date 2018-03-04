Ученые: Убийцу нужно считать охотником
Ученые Университета Нельсона Манделы выяснили, что убийц стоит воспринимать в качестве охотников. Исследователи дали совет полицейским именно в таком виде смотреть на преступников этой группы. Соответствующий подход, считают специалисты, даст возможность существенно повысить раскрываемость преступлений.
Джессика Ли Торнтон рассказала, что реализовала исследование в целях определения влияния уголовной оценки личности на работу правоохранительных органов. В соответствии с мнением ученой, понимание существующих поведенческих моделей, а также тенденций обязано стать основным оружием в деятельности следователей.
В рамках исследования антрополог провела сравнение сети классификаций стилей охоты и методик функционирования преступников. Удалось выяснить, что подобное разделение прекрасно работает и даёт возможность выяснить, кого правонарушители с более высокой долей вероятности станут выбирать на роль жертвы, а также как будут действовать впоследствии.
Антропологический подход к процессу раскрытия преступлений способен оказать полицейским помощь за счет предоставления более целостной картины сложившейся ситуации. Это может поспособствовать разрешению значительного количества дел в разных секторах уголовного производства.
Джессика Ли Торнтон рассказала, что реализовала исследование в целях определения влияния уголовной оценки личности на работу правоохранительных органов. В соответствии с мнением ученой, понимание существующих поведенческих моделей, а также тенденций обязано стать основным оружием в деятельности следователей.
В рамках исследования антрополог провела сравнение сети классификаций стилей охоты и методик функционирования преступников. Удалось выяснить, что подобное разделение прекрасно работает и даёт возможность выяснить, кого правонарушители с более высокой долей вероятности станут выбирать на роль жертвы, а также как будут действовать впоследствии.
Антропологический подход к процессу раскрытия преступлений способен оказать полицейским помощь за счет предоставления более целостной картины сложившейся ситуации. Это может поспособствовать разрешению значительного количества дел в разных секторах уголовного производства.
Автор: Валерий Антонов