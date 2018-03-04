СМИ: Брэд Питт и Дженнифер Энистон могут объявит на «Оскаре» о возобновлении отношений
О том, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе посетят 4 марта 90-ю церемонию вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе и в рамках мероприятия объявят о возобновлении своих отношений, заявили зарубежные СМИ. Этого ожидают и поклонники звёздной пары, просуществовавшей в течение 2000-2005 годов.
Слухи о романе Брэда Питта и Дженнифер Энистон укрепились в массмедиа после сообщения актрисы о разрыве с супругом Джастином Теру. Фанаты с нетерпением ожидают церемонии «Оскара», чтобы убедиться в своих подозрениях на счёт воссоединения звёздного союза.
Между тем СМИ сообщили об очередном курсе психиатрического лечения бывшей жены Брэда Питта.
Слухи о романе Брэда Питта и Дженнифер Энистон укрепились в массмедиа после сообщения актрисы о разрыве с супругом Джастином Теру. Фанаты с нетерпением ожидают церемонии «Оскара», чтобы убедиться в своих подозрениях на счёт воссоединения звёздного союза.
Между тем СМИ сообщили об очередном курсе психиатрического лечения бывшей жены Брэда Питта.
Автор: Воробьева Алина