С 1 апреля в России проиндексируют пенсии: Кому ожидать повышения выплат

В Министерстве труда пояснили, что согласно действующему в России законодательству, социальные и прочие пенсии (страховые не входят) должны пересматриваться один раз в год. Размер увеличивается в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год и высчитывается Росстатом. Приказ о проведении индексации издает правительство.В прошлом году инфляция показывала стабильность, прожиточный минимум вырос в среднем на 2,8% и достиг в денежном эквиваленте 8135 рублей. После индексации увеличенные пенсии получат около 3,9 млн человек, из которых 3,1 млн – получатели социальных пособий.Как пояснили в Пенсионном фонде России, на увеличенные пенсии с 1 апреля могут рассчитывать следующие категории граждан: жители Ленинграда, пережившие блокаду, участники ВОВ, дети, выросшие без обоих родителей, люди, достигшие нетрудоспособного возраста и не получающие страховую пенсию, нетрудоспособные родственники пострадавших от техногенных катастроф, радиации и умерших космонавтов и военных, работники, подорвавшие здоровье на вредных производствах и на военной службе, космонавты, экс-чиновникам. На проведении индексации не влияет тот факт, что получатель продолжает работать после получения инвалидности или достижения пенсионного возраста. Размер начислений вырастет в среднем на 255 рублей и составит 9062 рубля. Инвалиды первой группы с детства и дети-инвалиды получат больше на 382 и 378 рубля, суммарно показатель достигнет 13556 и 13410 рублей. На проведение индексации из бюджета придется направит 9,6 млрд рублей.Страховые пенсии власти решили не менять, поскольку они были увеличены на 3,7% в январе 2018 года. Сейчас цена пенсионного балла составляет 81,49 рубля (ранее 78,58 рубля). По итогам года, размер такой выплаты достигнет 14075 рублей и 14 329 рублей для неработающих пенсионеров.Президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, поручил сократить разницу между окладами россиян и пенсиями. Сейчас разрыв огромен., - заявил Владимир Владимирович.До конца года на повышение пенсий потратят 9,6 млрд рублей. С 1 апреля на эти цели ежемесячно будет выделяться, по предварительным подсчетам, по 1,7 млрд рублей.Вице-премьер Ольга Голодец, занимающаяся социальными вопросами, во время выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказала, что пенсии не растут из-за нестабильной экономики., - отметила Голодец.Правительство не имеет четкого плана по проведению индексации, но намеренно постепенно повышать размер выплат, доведя показатель до 25 тыс. рублей к 2050 году. Разумеется, если на рынке произойдет активный рост, верхняя планка будет достигнута раньше.В этом году в Росси появились новые получатели пенсий. К этой категории граждан отнесли детей, родители которых отказываются платить алименты. Должников лишат прописки, а их отпрыски смогут получать пособие по потере кормильца.Согласно тексту документа, служащие юстиции должны взять ситуацию под контроль и информировать получателей алиментов о невозможности найти ответчиков. После года поисков человек признается пропавшим, а его иждивенцы, имеющие официальный статус неработоспособных граждан, могут оформить пенсию.Самое прекрасное время, которое переживает каждая страна - президентские выборы. Каждый кандидат, пытаясь привлечь граждан на свою сторону, готов продвигать законы, которые ранее активно тормозились на всех уровнях. В преддверии 18 марта, когда россияне сделают свою важный выбор, в России выросли суммы пособий, продлили материнский капитал, ввели новые выплаты на детей, и, наконец, проиндексируют пенсии.