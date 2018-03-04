С 1 апреля в России проиндексируют пенсии: Кому ожидать повышения выплат
На протяжении всего прошлого года правительство России грозило народу новыми пенсионными реформами, повышением пенсионного возраста, отменой индексации выплат. К счастью, печальные прогнозы не оправдались, наоборот, с 1 апреля государственные социальные начисления обещают поднять на 2,9%. Постановление находится на стадии рассмотрения и, скорее всего, будет утверждено. Эксперты ознакомились с документом и рассказали, кому и какие пособия положены.
Когда производится индексация
В Министерстве труда пояснили, что согласно действующему в России законодательству, социальные и прочие пенсии (страховые не входят) должны пересматриваться один раз в год. Размер увеличивается в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год и высчитывается Росстатом. Приказ о проведении индексации издает правительство.
Кто и сколько получит после перерасчета
В прошлом году инфляция показывала стабильность, прожиточный минимум вырос в среднем на 2,8% и достиг в денежном эквиваленте 8135 рублей. После индексации увеличенные пенсии получат около 3,9 млн человек, из которых 3,1 млн – получатели социальных пособий.
Как пояснили в Пенсионном фонде России, на увеличенные пенсии с 1 апреля могут рассчитывать следующие категории граждан: жители Ленинграда, пережившие блокаду, участники ВОВ, дети, выросшие без обоих родителей, люди, достигшие нетрудоспособного возраста и не получающие страховую пенсию, нетрудоспособные родственники пострадавших от техногенных катастроф, радиации и умерших космонавтов и военных, работники, подорвавшие здоровье на вредных производствах и на военной службе, космонавты, экс-чиновникам. На проведении индексации не влияет тот факт, что получатель продолжает работать после получения инвалидности или достижения пенсионного возраста. Размер начислений вырастет в среднем на 255 рублей и составит 9062 рубля. Инвалиды первой группы с детства и дети-инвалиды получат больше на 382 и 378 рубля, суммарно показатель достигнет 13556 и 13410 рублей. На проведение индексации из бюджета придется направит 9,6 млрд рублей.
Почему страховые пенсии индексация не затронет
Страховые пенсии власти решили не менять, поскольку они были увеличены на 3,7% в январе 2018 года. Сейчас цена пенсионного балла составляет 81,49 рубля (ранее 78,58 рубля). По итогам года, размер такой выплаты достигнет 14075 рублей и 14 329 рублей для неработающих пенсионеров.
Почему власти все-таки решили увеличить пенсии
Президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, поручил сократить разницу между окладами россиян и пенсиями. Сейчас разрыв огромен.
«Мы должны обеспечить регулярную индексацию пенсий и желательно, чтобы рост был выше уровня инфляции. Нужно сделать все возможное для сокращения разрыва между пенсионными выплатами и заработными платами. Задачей нового правительства должна стать программа, гарантирующая пенсионерам достойную жизнь», - заявил Владимир Владимирович.
Сколько потратят на индексацию
До конца года на повышение пенсий потратят 9,6 млрд рублей. С 1 апреля на эти цели ежемесячно будет выделяться, по предварительным подсчетам, по 1,7 млрд рублей.
Прогнозы
Вице-премьер Ольга Голодец, занимающаяся социальными вопросами, во время выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказала, что пенсии не растут из-за нестабильной экономики.
«При росте экономики, производительности и ВВП пенсии не могут оставаться замороженными, они сразу начинают индексироваться. Конечно, если рынок стагнирует, как это происходит сейчас, говорить об увеличение выплат бессмысленно. Все процессы взаимосвязаны и россияне должны это понимать», - отметила Голодец.
Правительство не имеет четкого плана по проведению индексации, но намеренно постепенно повышать размер выплат, доведя показатель до 25 тыс. рублей к 2050 году. Разумеется, если на рынке произойдет активный рост, верхняя планка будет достигнута раньше.
Новые получатели пенсий
В этом году в Росси появились новые получатели пенсий. К этой категории граждан отнесли детей, родители которых отказываются платить алименты. Должников лишат прописки, а их отпрыски смогут получать пособие по потере кормильца.
Согласно тексту документа, служащие юстиции должны взять ситуацию под контроль и информировать получателей алиментов о невозможности найти ответчиков. После года поисков человек признается пропавшим, а его иждивенцы, имеющие официальный статус неработоспособных граждан, могут оформить пенсию.
Вывод
Самое прекрасное время, которое переживает каждая страна - президентские выборы. Каждый кандидат, пытаясь привлечь граждан на свою сторону, готов продвигать законы, которые ранее активно тормозились на всех уровнях. В преддверии 18 марта, когда россияне сделают свою важный выбор, в России выросли суммы пособий, продлили материнский капитал, ввели новые выплаты на детей, и, наконец, проиндексируют пенсии.
Когда производится индексация
В Министерстве труда пояснили, что согласно действующему в России законодательству, социальные и прочие пенсии (страховые не входят) должны пересматриваться один раз в год. Размер увеличивается в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год и высчитывается Росстатом. Приказ о проведении индексации издает правительство.
Кто и сколько получит после перерасчета
В прошлом году инфляция показывала стабильность, прожиточный минимум вырос в среднем на 2,8% и достиг в денежном эквиваленте 8135 рублей. После индексации увеличенные пенсии получат около 3,9 млн человек, из которых 3,1 млн – получатели социальных пособий.
Как пояснили в Пенсионном фонде России, на увеличенные пенсии с 1 апреля могут рассчитывать следующие категории граждан: жители Ленинграда, пережившие блокаду, участники ВОВ, дети, выросшие без обоих родителей, люди, достигшие нетрудоспособного возраста и не получающие страховую пенсию, нетрудоспособные родственники пострадавших от техногенных катастроф, радиации и умерших космонавтов и военных, работники, подорвавшие здоровье на вредных производствах и на военной службе, космонавты, экс-чиновникам. На проведении индексации не влияет тот факт, что получатель продолжает работать после получения инвалидности или достижения пенсионного возраста. Размер начислений вырастет в среднем на 255 рублей и составит 9062 рубля. Инвалиды первой группы с детства и дети-инвалиды получат больше на 382 и 378 рубля, суммарно показатель достигнет 13556 и 13410 рублей. На проведение индексации из бюджета придется направит 9,6 млрд рублей.
Почему страховые пенсии индексация не затронет
Страховые пенсии власти решили не менять, поскольку они были увеличены на 3,7% в январе 2018 года. Сейчас цена пенсионного балла составляет 81,49 рубля (ранее 78,58 рубля). По итогам года, размер такой выплаты достигнет 14075 рублей и 14 329 рублей для неработающих пенсионеров.
Почему власти все-таки решили увеличить пенсии
Президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, поручил сократить разницу между окладами россиян и пенсиями. Сейчас разрыв огромен.
«Мы должны обеспечить регулярную индексацию пенсий и желательно, чтобы рост был выше уровня инфляции. Нужно сделать все возможное для сокращения разрыва между пенсионными выплатами и заработными платами. Задачей нового правительства должна стать программа, гарантирующая пенсионерам достойную жизнь», - заявил Владимир Владимирович.
Сколько потратят на индексацию
До конца года на повышение пенсий потратят 9,6 млрд рублей. С 1 апреля на эти цели ежемесячно будет выделяться, по предварительным подсчетам, по 1,7 млрд рублей.
Прогнозы
Вице-премьер Ольга Голодец, занимающаяся социальными вопросами, во время выступления на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказала, что пенсии не растут из-за нестабильной экономики.
«При росте экономики, производительности и ВВП пенсии не могут оставаться замороженными, они сразу начинают индексироваться. Конечно, если рынок стагнирует, как это происходит сейчас, говорить об увеличение выплат бессмысленно. Все процессы взаимосвязаны и россияне должны это понимать», - отметила Голодец.
Правительство не имеет четкого плана по проведению индексации, но намеренно постепенно повышать размер выплат, доведя показатель до 25 тыс. рублей к 2050 году. Разумеется, если на рынке произойдет активный рост, верхняя планка будет достигнута раньше.
Новые получатели пенсий
В этом году в Росси появились новые получатели пенсий. К этой категории граждан отнесли детей, родители которых отказываются платить алименты. Должников лишат прописки, а их отпрыски смогут получать пособие по потере кормильца.
Согласно тексту документа, служащие юстиции должны взять ситуацию под контроль и информировать получателей алиментов о невозможности найти ответчиков. После года поисков человек признается пропавшим, а его иждивенцы, имеющие официальный статус неработоспособных граждан, могут оформить пенсию.
Вывод
Самое прекрасное время, которое переживает каждая страна - президентские выборы. Каждый кандидат, пытаясь привлечь граждан на свою сторону, готов продвигать законы, которые ранее активно тормозились на всех уровнях. В преддверии 18 марта, когда россияне сделают свою важный выбор, в России выросли суммы пособий, продлили материнский капитал, ввели новые выплаты на детей, и, наконец, проиндексируют пенсии.
Автор: Джанабилова Татьяна П