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Юлия Началова заявила, что беременна от Прохора Шаляпина
Юлия Началова опубликовала в Instagram-аккаунте совместное с Прохором Шаляпиным фото, сопроводив его шуточным постом. Певица в ироничной форме намекнула на скандалы, связанные с именем коллеги, а также заявила, что беременная от него и нужно спешить на телешоу и делать тест в прямом эфире.

Юлия Началова заявила, что беременна от Прохора Шаляпина


Началова назвала 34-летнего Прохора Шаляпина «самым крутым реалити-шоуменом». Многие женщины используют имя певца, известного своей скандальной репутацией, чтобы прославиться, став участницами очередного «разоблачительного» ток-шоу. Известная певица решила «попробовать» себя в роли одной из таких жертв и порадовала поклонников ироничным постом, где выразила сожаление, что она не 1952 года рождения, намекая на роман Шаляпина со светской львицей Ларисой Копенкиной. Затем Началова, присев рядом с исполнителем, «вдруг почувствовала» беременность и отметила: «Мне почему-то кажется, что это ребенок именно Прохора!» Она заявила о необходимости разобраться во всем и в прямом эфире одного из скандальных ток-шоу сделать ДНК-тест, как поступила экс-возлюбленная артиста Анна Калашникова.

Пользователи оценили тонкий юмор знаменитости и признались, что она подарила им отличное настроение своей оригинальной шуткой. По мнению фолловеров, Юлия Началова «слишком молода и красива для этого молодого человека».

Автор: Ева Вит
Сегодня, 20:50
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